Две женщины отдали мошенникам 4 млн рублей в Волгоградской области

За минувшие сутки две жительницы Волгоградской области пострадали в результате мошенничества. Общий ущерб составил 4 млн рублей.

По словам 54-летний жительницы Советского района, ей звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка. Они убедили женщину, что кто-то якобы пытается оформить на ее имя кредит. Пострадавшая поддалась уговорам злоумышленников и перечислила на «безопасный» счет почти 3 млн рублей. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

71-летнюю жительницу Камышинского района мошенники убедили, что с ее счета несанкционированно списывают деньги. Во время разговора злоумышленник узнал персональные данные карты. Спустя некоторое время со счета пропало больше 1 млн рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что за ноябрь жители Камчатского края лишились почти 22 млн рублей из-за мошенников.