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Политолог оценил вероятность госпереворота на Украине

Политолог Солонников: Запад продвигает Зеленского, госпереворот на Украине в ближайшее время вряд ли произойдет
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Office
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В ближайшее время Запад не пойдет на то, чтобы сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины. Об этом 8 декабря «Известиям» сообщил политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

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«Переворот вряд ли сейчас будет. Мы видим, как консолидированно Запад продвигает Зеленского как лидера минувшего года, он лицо журнала Time, других политически ангажированных медиа. Поэтому сейчас внимание Запада сосредоточено на его персоне и поддержке Украины», — сказал он.

По мнению политолога, на Западе нет представления, кто мог бы управлять Украиной на данный момент, кроме Зеленского.

«Госпереворот — фактор нестабильности. Нестабильность в управлении Украиной сейчас выгодна только России, никак не Западу. Если Украина проиграет в конфликте против РФ, тогда нужен будет козел отпущения, тогда кто-то будет виноват в том, что Украина проиграла, и тогда Зеленского могут поменять. Его будут обвинять во всех грехах — Запад ему помог, Запад на него поставил, а он проиграл», — сказал Солонников.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев был неслучайным и не исключено, что опять затевается «дворцовый переворот». Нуланд связана с евромайданом, который преподносили мировому сообществу как признак демократии на Украине. На самом деле это стало госпереворотом, организованным на деньги и руками Запада, уточнила Захарова.

Во время евромайдана в конце 2013 — начале 2014 года Нуланд неоднократно посещала Киев, общалась с участниками акций протеста и даже угостила митингующих печеньем, что впоследствии породило мем о «печеньках Госдепа». После посещений дипломата Украины в Киеве произошел госпереворот.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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