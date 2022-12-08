Емельяненко рассказал об отношении к поражениям перед боем с Коваленко

Боец MMA Александр Емельяненко перед боем со Святославом Коваленко заявил, что умеет принимать поражение. Об этом он рассказал 8 декабря в беседе с «Известиями».

По словам бойца, нет ни одного спортсмена, который бы не проигрывал.

«Все умеют принимать поражение. Нет ни одного спортсмена за всю историю существования спорта, который бы не проигрывал. Я не беру профессиональную карьеру, перед ней есть любительская карьера. Вот он, любитель выступал, проигрывал. Все проигрывали когда-то», — отметил Емельяненко.

Боец заявил, что проигрыш знаком каждому человеку, не только спортсменам, поскольку все люди иногда терпят поражение в споре и личных отношениях.

Емельяненко также заметил, что с возрастом он приобрел как профессиональный, так и жизненный опыт.

«С каждым днем человек мудреет, умнеет от жизни и растет. Вот я больше чем уверен, что зритель может вспомнит себя год назад и скажет: «Какой я был глупый, сейчас я мудрый». А через год вспомнит и скажет: «Какой же я был дурак год назад, сейчас я помудрел. Постоянно мы растем, предела этому нет», — подчеркнул Емельяненко.

Коваленко со своей стороны в этот же день назвал Емельяненко легендой. Он также сказал, что уважительно к нему относится и обращается к нему на «вы». Коваленко также надеется, что Емельяненко подойдет к бою в лучшей форме.

Днем ранее 41-летний Емельяненко заявил, что отлично себя чувствует перед боем с Коваленко, которого он старше почти на 10 лет.

7 декабря российский боец ММА Вагаб Вагабов высказал мнение о том, что у Емельяненко есть шансы выиграть в поединке против Коваленко. Вагабов назвал Емельяненко опытным спортсменом, который сможет подготовиться к поединку и показать свои лучшие стороны.

До этого, 6 декабря, российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил возможный исход предстоящего поединка Емельяненко и Коваленко, заявив, что он будет зависеть от физического состояния Емельяненко. Он напомнил, что у спортсмена больше опыта в боях, на его стороне и преимущество над Коваленко в антропометрии.

Поединок состоится вечером 16 декабря и станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бои пройдут в Москве на волейбольной арене «Динамо» –— начало назначено на 19:00. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.