Консульство Кипра опровергло данные о массовых отказах россиянам в визах

Информация о том, что 48 российских туристов получили отказ в получении визы в генконсульстве Республики Кипр в Санкт-Петербурге, является недостоверной. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе генконсульства в четверг, 8 декабря.

О массовых отказах в выдаче виз россиянам, пришедшим в генконсульство 6 декабря, сообщил накануне портал Tourdom.ru со ссылкой на одного из турагентов.

«Приведенные в вышеупомянутой статье цифры не являются достоверными. Кипр продолжает выдавать визы для всех категорий путешественников из России. Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке, а решение о выдаче визы принимается при соблюдении всех соответствующих условий», — подчеркнули в учреждении.

Также в генконсульстве напомнили о том, что с 1 декабря 2022 года введены новые консульские сборы, которые действуют для всех граждан третьих стран, включая РФ. Отмечается, что заявителей просят предоставить бронирование авиабилетов, а не предоплаченные билеты. Это делается для того, чтобы избежать потери денег в случае отказа в выдаче визы.

Как сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России, визовый сбор за оформление национальной визы Кипра с 1 декабря для взрослых заявителей составит €80, для детей 6–12 лет — €40.

При этом в октябре представители туристической области отмечали, что введение на Кипре с 1 декабря платной визы не повлияет на турпоток на курорты этой страны из России, так как и ранее данное направление не пользовалось спросом.