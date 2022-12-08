Следователи показали видео задержания подозреваемого в поджоге квартиры в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве в своем Telegram-канале обнародовало в четверг, 8 декабря, видеозапись с моментом задержания 32-летнего мужчины, который подозревается в поджоге квартиры, в результате чего пострадали 24-летняя девушка с двухлетним малышом.

Инцидент произошел утром 6 декабря. Согласно одной из версий, по словам официального представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, поджог связан с конфликтом между распространителями наркотических веществ. Поджигатель Артем Неклюдов якобы собирался посредством поджога двери вынудить владельца квартиры вернуть долг. Однако жилье арендовали мать с сыном. Пострадавших госпитализировали.

ЧП произошло в доме на улице Демьяна Бедного.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Неклюдова задержали 8 декабря. По словам Ивановой, преступник уже имел судимость за угон автомобиля, кражу и мошенничество.