Реклама
Прямой эфир
Мир
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Мир
Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю
Мир
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Мир
Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена
Мир
Боррель заявил о военных расходах Евросоюза в размере €214 млрд
Армия
Путин указал на неспособность «шума и треска» помешать выполнению задач ВС РФ
Мир
ЕК передала странам-членам ЕС проект новых антироссийских санкций
Общество
МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел
Мир
СМИ узнали о возможном превосходстве КНР перед США по ядерным боеголовкам
Мир
Франция поддержала вступление трех стран в Шенгенскую зону
Политика
В Госдуме назвали «отморозками» вытерших ноги о флаг ДНР членов украинской делегации
Туризм
Консульство Кипра опровергло данные о массовых отказах россиянам в визах

Выпуск родстера «Крым» перенесли на 2023 год

0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мелкосерийный выпуск российского родстера «Крым», который сделан на узлах и агрегатах Lada Granta, начнется не ранее 2023 года. Об этом рассказал 8 декабря руководитель проекта Дмитрий Онищенко.

Рынок «подмерз»: продажи автомобилей в ноябре упали почти на 62%
Самыми популярными стали российские и китайские модели

«Да, планы изменились, до конца года мы должны были получить Одобрение типа транспортных средств (ОТТС), чтобы начать мелкосерийный выпуск, но мы университетская команда, и, конечно же, не располагаем серьезными ресурсами, которые необходимы для того, чтобы быстро провести испытания в рамках сертификации и запустить производство», — цитирует Онищенко «Газета.Ru».

Сборка двухместного автомобиля должна была стартовать в 2022 году, к тому времени разработчики закончили работы над третьим, финальным прототипом модели.

По словам руководителя проекта, точные сроки производства будут зависеть от инвестиций, а также возможного партнерства с АвтоВАЗом.

Цена родстера для потребителя будет зависеть от многих факторов, в частности, от глубины сотрудничества с АвтоВАЗом и объема производства модели.

«Крым» не может стоить дешевле или столько же, сколько Lada Grantа, на базе которой он сделан, подчеркнул Онищенко. По его словам, в машине применены уникальные компоненты, которые не выпускаются массово. Их немного, но они в любом случае серьезно повысят стоимость автомобиля.

Ранее планировалось, что ориентировочная цена на автомобиль должна была составить 1,5 млн рублей.

7 декабря в открытый доступ попали слайды из заводской презентации калининградского завода «Автотор», на которых видно, как будет выглядеть один из вариантов городского электромобиля. Он будет иметь однообъемный трехдверный кузов и четырехместный салон. Самыми дорогими элементами машины станут тяговая батарея и кузов. Электромобиль является полностью оригинальной разработкой, которая опирается на российские компоненты. Большую часть деталей будут делать в самом Калининграде. Производство городского электромобиля на «Автоторе» должны запустить в 2023 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022