Выпуск родстера «Крым» перенесли на 2023 год

Мелкосерийный выпуск российского родстера «Крым», который сделан на узлах и агрегатах Lada Granta, начнется не ранее 2023 года. Об этом рассказал 8 декабря руководитель проекта Дмитрий Онищенко.

«Да, планы изменились, до конца года мы должны были получить Одобрение типа транспортных средств (ОТТС), чтобы начать мелкосерийный выпуск, но мы университетская команда, и, конечно же, не располагаем серьезными ресурсами, которые необходимы для того, чтобы быстро провести испытания в рамках сертификации и запустить производство», — цитирует Онищенко «Газета.Ru».

Сборка двухместного автомобиля должна была стартовать в 2022 году, к тому времени разработчики закончили работы над третьим, финальным прототипом модели.

По словам руководителя проекта, точные сроки производства будут зависеть от инвестиций, а также возможного партнерства с АвтоВАЗом.

Цена родстера для потребителя будет зависеть от многих факторов, в частности, от глубины сотрудничества с АвтоВАЗом и объема производства модели.

«Крым» не может стоить дешевле или столько же, сколько Lada Grantа, на базе которой он сделан, подчеркнул Онищенко. По его словам, в машине применены уникальные компоненты, которые не выпускаются массово. Их немного, но они в любом случае серьезно повысят стоимость автомобиля.

Ранее планировалось, что ориентировочная цена на автомобиль должна была составить 1,5 млн рублей.

7 декабря в открытый доступ попали слайды из заводской презентации калининградского завода «Автотор», на которых видно, как будет выглядеть один из вариантов городского электромобиля. Он будет иметь однообъемный трехдверный кузов и четырехместный салон. Самыми дорогими элементами машины станут тяговая батарея и кузов. Электромобиль является полностью оригинальной разработкой, которая опирается на российские компоненты. Большую часть деталей будут делать в самом Калининграде. Производство городского электромобиля на «Автоторе» должны запустить в 2023 году.