Франция поддержала вступление трех стран в Шенгенскую зону

Франция выступает за то, чтобы Хорватия, Болгария и Румыния вошли в Шенгенский договор, заявил 8 декабря глава МВД республики Жеральд Дарманен перед началом встречи Совета глав МВД стран Евросоюза.

«Франция выступает за вступление трех стран — Хорватии, Болгарии и Румынии — в Шенгенскую зону. Это европейские страны, и они приложили много усилий, в том числе по контролю над своими границами. Думаю, все могут это констатировать», — отметил он.

Дарманен добавил, что при вступлении этих стран в Шенген у ЕС будет возможность ограничить поток мигрантов с Балкан в другие страны Европы.

Ранее, 18 ноября, глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил о том, что страна против присоединения к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии. По его словам, миграционная система Евросоюза не работоспособна, в связи с чем пограничный контроль не осуществляется в нужной степени, поэтому страны — члены ЕС вынуждены самостоятельно защищать свои границы.

До этого, 16 ноября, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йохансон заявила о том, что ЕК объявила о готовности Хорватии, Болгарии и Румынии присоединиться к шенгенскому пространству и рекомендовала Евросоюзу принять данное решение.

В свою очередь 10 ноября стало известно, что Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону. 3 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что республика намерена вступить в соглашение и стать членом еврозоны менее чем через 60 дней.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения являются 26 стран, где существует единая система пограничного контроля. Ожидается, что положительное решение о вступлении трех новых государств в Шенгенское соглашение Совет Европы может принять в Брюсселе уже в начале следующего месяца.