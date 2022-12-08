Гололед и ледяной дождь ожидаются до 10 декабря в Ростовской области

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение трех суток в Ростовской области. Ледяной дождь с гололедицей продлятся до 10 декабря.

Осадки уже привели к первым проблемам в регионе. На Северном обходе Ростова образовалась пробка протяженностью порядка 12 км. На участке между Щепкинским кольцом и Темерницким грузовики не могли преодолеть подъем, ситуацию усугубило ДТП. В Ростове на скользкие дороги жалуются и водители, и пешеходы.

Согласно прогнозам, мокрый снег и ледяной дождь продлятся до конца суток 10 декабря. В регионе вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах продолжит образовываться гололедица. Кроме того, вероятен сильный ветер. Об этом сообщает RostovGazeta.

Жителей Ростовской области просят быть осторожными, не оставлять автомобили под деревьями и избегать шатких конструкций.