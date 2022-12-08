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СМИ узнали о возможном превосходстве КНР перед США по ядерным боеголовкам

Defense News: Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок
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Фото: ТАСС/Зоя Русинова
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Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает издание Defense News.

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По его данным, стратегическое командование Вооруженных сил (STRATCOM) США недавно направило в конгресс засекреченную справку. Согласно законопроекту по оборонному бюджету, конгресс должен быть уведомлен в случае, если Китай превзойдет США по крайней мере по одному из трех компонентов, касающихся запасов МБР.

При этом, как пишет издание, ссылаясь на данные Пентагона и конгресса, у Соединенных Штатов до недавних пор было больше развернутых МБР и пусковых установок МБР. Из этого издание делает вывод, что, скорее всего, Китай превзошел США по количеству боеголовок.

«Мы видим только верхушку айсберга, когда речь идет о растущей военной мощи Китая», — приводит издание слова сенатора Джеймса Инхофа.

Отмечается, что законодатели не смогли подтвердить Defense News, что справка STRATCOM была направлена из-за боеголовок, поскольку эта информация засекречена.

В конце ноября стало известно, что разведывательное управление Пентагона (DIA) объявило о создании аналитическо-экспертной группы для отслеживания деятельности Китая, полноценная работа которой начнется в начале 2023 года. Отмечается, что благодаря работе данной группы разведка Пентагона получит архив с данными о Китае и его передовых технологиях.

5 декабря госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с этой страной. Блинкен отметил, что важно искать пути кооперации с Пекином по общим вопросам.

В свою очередь, министерство обороны КНР 6 декабря выразило протест и сделало строгое представление США из-за ежегодного доклада Пентагона о развитии армии Китая в 2022 году. По его словам, американский доклад искажает политику нацобороны страны, военную стратегию и является грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

13 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились перед саммитом G20. Они обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами.

В прошлом году заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что власти Китая наращивают военный потенциал, чтобы нанести удар первыми.

Также Хайтен отмечал, что КНР в ближайшие годы способна обойти РФ и Америку в военной мощи, а темпы разработки гиперзвукового вооружения в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах.

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