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«Аэрофлот» может назвать один из своих самолетов именем Жириновского

Депутат Нилов: «Аэрофлот» может назвать один из своих самолетов именем Жириновского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Компания «Аэрофлот» может присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов. Об этом 8 декабря сообщил заместитель главы фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослав Нилов.

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Политик рассказал, что получил ответ компании на свое соответствующее предложение, в котором перевозчик сообщил о готовности рассмотреть вопрос.

«Аэрофлот» обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100. Будем ждать», — уточнил Нилов в своем Telegram-канале.

Ранее, 26 ноября, лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что некогда безымянная улица на западе Москвы названа в честь российского политика, скончавшегося в начале апреля. Постановление о присвоении улице имени Жириновского подписано мэром столицы Сергеем Собяниным. Она будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское.

Ранее, 7 апреля, в ЛДПР сообщили, что намерены добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского. Отмечалось, что в Лукове переулке находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии.

20 апреля депутаты фракции ЛДПР на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить тираж купюр с портретом Жириновского.

1 июля стало известно, что Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) в Москве переименовали в Университет имени Владимира Жириновского, который был основателем вуза.

Жириновского не стало 6 апреля. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.

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