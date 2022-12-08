Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о скором выходе фильма «Аватар-2». Лента выйдет на экраны спустя 13 лет после первого фильма. Проект обошелся создателям более чем в $350 млн. Вторая часть носит название «Аватар: Путь воды». Сюжет разворачивается спустя 100 лет после событий оригинальной части, передает телеканал «Известия». Первый трейлер сиквела «Аватара» за сутки собрал 148 млн просмотров. «Путь воды» выходит на экраны мировых кинотеатров 14 декабря.

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