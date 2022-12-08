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Песков: Зеленский знает, что при желании украинский конфликт может завершиться завтра

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При желании Киева боевые действия в зоне украинского конфликта могут завершиться хоть завтра, и украинский лидер Владимир Зеленский об этом знает. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Зеленский знает, когда это может всё закончиться. Это может всё закончиться завтра при желании», — сказал он на брифинге.

По словам представителя Кремля, на тему, когда может закончиться конфликт, «можно рассуждать до посинения».

Днем ранее президент Украине в беседе с газетой Politico предположил, что конфликт на территории страны завершится в следующем году.

7 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что спецоперация России по защите Донбасса — длительный процесс, но уже приносит серьезные результаты. Так, увеличилась территория страны, а Азовское море стало внутренним морем РФ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ сказал, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской спецоперации.

Ранее, 2 декабря, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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