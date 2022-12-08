В Совбезе РФ допустили возвращение смертной казни без изменения Конституции

Власти России не обсуждают немедленное возвращение смертной казни. Однако это возможно реализовать в крайних случаях, без изменения Конституции. Об этом 8 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания», — сообщил он «РИА Новости».

Под весомыми основаниями подразумевается военное время, как было раньше, или же обстоятельства, когда опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает, привел пример Медведев.

По его словам, в таком случае менять Конституцию не придется, так как достаточно изменить правовые позиции Конституционного суда по вопросу смертной казни.

Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что не считает нужным вносить изменения в Конституцию ради возвращения смертной казни. Он отметил, что его позиция в этом вопросе не изменилась.

В начале ноября Медведев заявил, что диверсии на территории России дают основания задуматься о преодолении моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны саботажников расстреливали.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что дискуссия об отмене моратория на смертную казнь в России в настоящее время в Кремле не ведется.

В конце июня председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на некоторые призывы. По его мнению, возвращение к смертной казни в России стало бы очень плохим сигналом обществу.