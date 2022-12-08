Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками

Посол Польши в Будапеште Себастьян Кенчек встретился с венгерским политиком, лидером венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи, который прежде двусмысленно призывал к разделению территории Украины. Об этом 7 декабря сообщает Gazeta.pl.

«В понедельник лидер венгерских ультраправых Ласло Тороцкаи встретился с послом Себастьяном Кенчеком и главой политического и экономического департамента Катажиной Ратайчак-Совой в посольстве в Будапеште», — пишет издание.

Данная встреча вызвала ряд критики и споров. В частности, польский депутат от партии «Гражданская платформа» Роберт Тышкевич пригрозил направить в МИД Польши запрос о привлечении к ответственности руководства дипмиссии в Венгрии.

Ранее, 13 ноября, Тороцкаи намекнул на раздел Украины в поздравлении с Днем независимости Польши. Тороцкаи опубликовал поздравления в своем профиле в Twitter и прикрепил к посту фотографию 1939 года, на которой изображены военнослужащие, пожимающие друг другу руки на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатья. Снимок был сделан на территории, которая вошла в состав Украинской ССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

До этого, в середине июля, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Он подчеркнул, что в данный момент в Закарпатье проживают 150 тыс. венгров и в случае чрезвычайных происшествий Венгрия защитит их силой оружия.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, вступившем в силу 28 сентября 2017 года. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.