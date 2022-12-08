Делегация из Украины в Конгрессе США вытерла ноги о флаг ДНР

Делегация из Украины в Конгрессе США вытерла ноги о флаг ДНР

2022-12-08 15:01:08

2022-12-08 15:01:08

2022-12-08 15:01:08

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru