ДТП с четырьмя пострадавшими произошло на трассе «Сибирь» в Приангарье

В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП на федеральной трассе «Сибирь». Два автомобиля, Chevrolet Cobalt и Nissan, столкнулись около 9 часов утра 8 декабря в районе села Кимильтей в Зиминском районе.

ИА IrkutskMedia со ссылкой на УГИБДД по Приангарью пишет, что медицинская помощь потребовалась водителю Chevrolet, двум его пассажиркам, а также пассажирке второго автомобиля.

О том, кто стал виновником столкновения, не сообщается. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Ранее, 8 декабря, в Тоцком районе Оренбургской области четыре человека погибли в аварии с участием двух автомобилей. При столкновении ЗАЗ «Шанс» и «Газели» также пострадал 44-летний мужчина. Его доставили в больницу.