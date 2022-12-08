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Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю

FT: Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю
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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Западные чиновники обвиняют Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю, отмечая отсутсвие причин для блокировки движения судов. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что, по мнению некоторых западных официальных лиц, судам, большая часть из которых перевозит нефть из Казахстана, должен быть разрешен проход.

«Похоже, что все, кроме одного из примерно 20 груженных сырой нефтью танкеров, ожидающих пересечения проливов, перевозят казахскую нефть. На эти грузы ни при каком сценарии не распространяется ценовой потолок, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования», — цитирует газета западного чиновника.

По его словам, перебои в поставках сырой нефти являются не результатом введения потолка цен, а следствием решений Анкары.

В свою очередь, в минфине США заявили, что потолок цен на нефть из России не требует дополнительных проверок кораблей в водах Турции. Представители ведомства подчеркнули, что и США, и Турция заинтересованы в том, чтобы мировые рынки топлива не испытывали дефицита. Для этого, по их общему мнению, необходим простой режим соблюдения требований по транзиту нефти через турецкие проливы.

Ранее, 5 декабря, газета Financial Times сообщила, что после начала действия ограничений цен на российскую нефть у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. По данным издания, затор связан с тем, что с 1 декабря Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну страховки P&I.

7 декабря агентство Bloomberg сообщило, что пробка из судов у берегов Турции насчитывает 26 танкеров из Казахстана, которые не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

С 5 декабря вступили в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 после долгих разногласий согласовали на уровне $60 за баррель.

1 декабря стало известно, что стоимость перевозки судов с российской нефтью начала резко расти в цене, так как всё больше владельцев танкеров стали отказываться производить перевозки перед вступлением в силу новых санкций ЕС. Поясняется, что компании, которые готовы грузить российскую нефть, стремятся взимать за это большую плату, так как для них велики риски при осуществлении перевозки.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва «никаких потолков» признавать не будет. По его словам, ответное решение готовится.

29 ноября Новак подчеркнул, что Россия не приемлет введения ограничения стоимости. Он также подчеркнул, что установление потолка цен создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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