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Захарова заявила, что США будут подогревать бои на Украине как минимум до конца 2025 года

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США будут пытаться затянуть конфликт на Украине минимум до конца 2025 года. Об этом 8 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года. Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — сказала она во время брифинга.

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По ее словам, президент США Джо Байден добивается от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд. Эта сумма является частью «коррупционного марафона», предусматривающего оседание помощи в европейских, всемирных банках и частных фондах.

«В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на три года контракт американских властей с компанией Raytheon на $1,2 млрд на закупку для Киева систем противовоздушной обороны», — отметила Захарова.

6 декабря профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. Документ предусматривает выделение дополнительных $800 млн для Украины и более $6 млрд на так называемое сдерживание России в Европе.

До этого, 1 декабря, сообщалось, что власти США заключили с ведущей оборонной корпорацией Raytheon контракт на приобретение передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины, стоимость которого составила $1,2 млрд.

16 ноября министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в Пентагоне на очередном заседании группы, координирующей поставки оружия Киеву, призвал страны Запада прилагать больше усилий, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО, которые будут защищать энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

США и другие западные страны начали активнее вооружать Украину и ужесточать антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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