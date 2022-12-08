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Коваленко рассказал о подготовке к бою с Емельяненко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Блогер Святослав Коваленко и боец ММА Александр Емельяненко сразятся в финале суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 декабря. Коваленко 8 декабря рассказал, почему не испытывает страха перед поединком с профессиональным спортсменом.

В беседе с корреспондентом РЕН ТВ Олегом Барышевым блогер признался, что в школьные годы ему приходилось участвовать в уличных драках.

«Там есть рефери, там есть правила. Это на улице тебя вырубили, там неизвестно, что с тобой могут сделать. А здесь рефери остановит, откачает, выйдут врачи, помогут, реабилитируют. Всё нормально, здесь же без беспредела. Почему этого стоит боятся? Я не боюсь на улице, где может намного хуже быть, а в клетке тем более», — заметил он.

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Кроме того, Коваленко заявил, что не собирается «носить противника на руках», его задача свалить Емельяненко с ног. Блогер продемонстрировал свои способности на журналисте.

«Я делаю тебе проход, ты оттягиваешься. Я здесь зацепился. Некуда идти. И вот всё, ты упал», — сказал он.

По его словам, этот маневр сработает и с человеком, который весит более 110 кг.

Корреспондент также встретился с Емельяненко. Он заметил, что боец приступил к тренировке без разминки.

«Сильному разминка не нужна, слабому разминка не поможет», — отметил он. Как объяснил Емельяненко, он никогда не выбирает себе соперников сам.

«Чтобы не говорили: «Емельяненко выбрал себе послабее бойца или поудобнее». Постоянно дерусь. Бить людей — это моя работа», — заметил он.

В этот же день Коваленко назвал Емельяненко легендой. Он также сказал, что уважительно к нему относится и обращается к нему на «вы». Коваленко также надеется, что Емельяненко подойдет к бою в лучшей форме.

Днем ранее 41-летний Емельяненко заявил, что отлично себя чувствует перед боем с Коваленко, которого он старше почти на 10 лет.

7 декабря российский боец ММА Вагаб Вагабов высказал мнение о том, что у Емельяненко есть шансы выиграть в поединке против Коваленко. Вагабов назвал Емельяненко опытным спортсменом, который сможет подготовиться к поединку и показать свои лучшие стороны.

До этого, 6 декабря, российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил возможный исход предстоящего поединка Емельяненко и Коваленко, заявив, что он будет зависеть от физического состояния Емельяненко. Он напомнил, что у спортсмена больше опыта в боях, на его стороне и преимущество над Коваленко в антропометрии.

Поединок состоится вечером 16 декабря и станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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