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Китайский Chery Omoda 5 заработал пять звезд в краш-тесте EuroNCAP

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Фото: EuroNCAP
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Несмотря на то что методика EuroNCAP считается одной из самых строгих, китайский кроссовер Chery Omoda 5 (в России он официально представлен как Omoda С5) выступил отлично: его безопасность оценили на пять звезд из пяти возможных, сообщила 8 декабря на своем официальном сайте независимая организация EuroNCAP.

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По итогам серии краш-тестов защиту водителя и взрослых пассажиров машины оценили в 87%. Chery Omoda 5 могла бы набрать еще больше баллов, однако сказалось отсутствие у кроссовера коленных подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.

За защиту детей-пассажиров кроссовер Omoda 5 набрал те же 87%. Оценка за безопасность пешеходов составила 68%, эксперты отметили хорошую работу системы автоматического торможения машины.

Работу других электронных систем оценили в 88%. Отдельную похвалу получили системы удержания в полосе, напоминания об ограничении скорости и о не пристегнутом ремне безопасности.

В испытаниях EuroNCAP принимал участие кроссовер Omoda 5 с мотором объемом 1,6 л, тогда как в России модель Omoda С5 представлена с полуторалитровым турбодвигателем.

5 декабря стало известно, что Chery выпустит новую модификацию кроссовера Omoda C5 с полным приводом. Издание «Китайские автомобили» опубликовало снимки автомобиля, который несет на себе логотипы только Omoda, что позволило экспертам предположить, что на фото именно экспортный вариант машины. Так как Omoda как самостоятельный бренд есть только в России, можно надеяться на появление такой версии на российском рынке. Система полного привода на сфотографированной машине аналогична той, что ставится на полноприводные версии Chery Tiggo 8 Pro Max.

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