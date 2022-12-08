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Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине

Захарова заявила, что визит в Киев замгоссекретаря США Нуланд может быть связан с подготовкой «дворцового переворота»
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев был неслучайным и не исключено, что опять затевается «дворцовый переворот». Об этом 8 декабря в ходе брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она напомнила, что американский дипломат посетила Киев в начале декабря.

«Инспекторские поездки американского куратора на Украину уже никого не удивляют, это нормально. Это как бы приехать проверить, как там — теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек», — сказала представитель МИД РФ.

Она также допустила, что Нуланд «тянет на место преступления».

Как отметила Захарова, появление Нуланд станет «буревестником трагических потрясений» для Киева.

Захарова допустила, что страны Запада могут снова «затевать дворцовый переворот» или перестановку кадров. Она отметила, что киевскому режиму, не раз раздражавшему Вашингтон, «есть о чем задуматься».

Нуланд связана с евромайданом, который преподносили мировом сообществу как признак демократии на Украине. На самом деле это стало госпереворотом, организованным на деньги и руками Запада, уточнила Захарова.

«Тогда Вашингтон откровенно вмешался во внутренние дела Украины и просто вручную управлял массовыми протестами», — заключила Захарова.

Во время евромайдана в конце 2013–начале 2014 года Нуланд неоднократно посещала Киев, общалась с участниками акций протеста и даже угостила митингующих печеньем, что впоследствии породило мем о «печеньках Госдепа». После посещений дипломата Украины в Киеве произошел госпереворот.

Ранее, 3 декабря, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встретился в Киеве с Нуланд. Американский дипломат в ходе поездки в столицу Украины сделала ряд заявлений в адрес России.

На следующий день Захарова прокомментировала одно из них — об ударах России по энергосистеме Украины. Представитель МИД России заявила, что не Вашингтону учить мир — США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру. Она также оценила слова Нуланд о причинах неприменения ядерного оружия Россией, указав на раздувание американской стороной темы ядерной угрозы от РФ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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