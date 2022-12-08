Карантин ввели в школах Якутска из-за ОРВИ

В школах Якутска ввели карантин. Очно могут учиться только 9-е и 11-е классы, если заболеваемость не превышает 20%.

Решение принято на заседании городской комиссии с представителями Роспотребнадзора. Карантин объявлен с 9 декабря на неделю для школ и учреждений дополнительного образования, пишет ИА YakutiaMedia.

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Якутии превысила эпидемический порог в Якутске и еще в девяти районах республики. Среди штаммов наиболее распространен свиной грипп.

Ранее, 8 декабря, главный санитарный врач России Анна Попова назвала напряженной обстановку по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в нескольких регионах страны. По ее словам, российские вакцины против гриппа защищают от тяжелого течения заболевания.