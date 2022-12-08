Правительство РФ продлило «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года

Российское правительство продлевает программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает «Дальневосточную ипотеку» до конца 2030 года, такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы», — сказал он в ходе заседания кабмина.

По словам Мишустина, с 2019 года, когда программа была введена в действие, удалось выдать более 55 тыс. кредитов на приобретение жилья по льготной ставке — 2%.

Летом программу расширили, ею могут воспользоваться не только молодые семьи — участники «Дальневосточного гектара» и региональных программ трудовой мобильности, но и медработники, педагоги независимо от возраста и семейного положения, если они заняты не менее пяти лет по специальности в субъектах округа.

«На реализацию программы в бюджете на ближайшие три года предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 млрд — на следующий год», — подчеркнул премьер-министр.

В ходе Восточного экономического форума, который проходил с 5 по 8 сентября, президент РФ Владимир Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года. На тот момент программа была рассчитана на срок до 31 декабря 2024 года.

Этот вид ипотеки предоставляется молодым семьям, в которых муж и жена не старше 35 лет, а также неполным семьям с детьми до 18 лет и при определенных условиях без ограничения по возрасту.

Предельный лимит «Дальневосточной ипотеки» составляет 6 млн рублей.