ФАС получила ходатайство о покупке бизнеса в РФ логистического партнера McDonald's

Федеральная антимонопольная служба получила от компании «Логистика — и точка» ходатайство о приобретении российского бизнеса HAVI — логистического партнера McDonald's. Об этом ведомство сообщило «Известиям» 8 декабря.

Как там уточнили, группа HAVI специализируется на управлении цепочками поставок, упаковки, логистики, переработки отходов.

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на рынки присутствия группы HAVI в России», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 16 ноября, компания «Вкусно — и точка» сообщила на своем официальном сайте, что ее владелец Александр Говор купит 100% российских активов HAVI Россия (ООО «Рулог)». Там отметили, что все сотрудники компании сохранят рабочие места, при этом руководящая команда останется неизменной.

Как подчеркивалось, в периметр сделки входят 14 распределительных центров в России. Говорилось, что после завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО «Логистика –— и точка».

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, после того как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая сообщалось, что ресторанный бизнес уйдет сибирскому партнеру компании Говору, работающему с сетью около 10 лет.