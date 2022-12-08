ФСБ задержала в Крыму двух подозреваемых в шпионаже на Украину

Два гражданина России были задержаны в Севастополе по подозрению в государственной измене в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила 8 декабря пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Установлено, что житель Севастополя, являясь сторонником украинской националистической идеологии, в 2016 году был завербован СБУ. После начала специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФ, что могло быть использовано против безопасности РФ и нанести ущерб обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

Также, по данным ФСБ, этот мужчина по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего знакомого жителя Севастополя, который собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ленинскими районным судом Севастополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Накануне сообщалось, что фигурантом уголовного дела о госизмене стал ученый-геодезист Валерий Качин. Он был этапирован из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий. Обвинение предъявили следователи ФСБ.