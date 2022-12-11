Все на одного

Школьная травля (буллинг) — серьезная проблема, которая может привести к тяжелым, деструктивным последствиям для каждого участника. У жертв и наблюдателей часто происходит снижение концентрации, а с ним и успеваемости. Это провоцирует тревожные состояния, психосоматические расстройства. У жертв травли могут начинаться расстройства пищевого поведения и сна, депрессия, ПТСР, суицидальные мысли, и иногда жертва доходит до максимальной точки отчаяния, когда завершает свою жизнь самоубийством.

Агрессор часто сам страдает от насилия в другой форме и, будучи не в состоянии разрешить эту ситуацию, переносит свою боль на травлю в школе. Также у агрессоров может наблюдаться эмоциональное расстройство, они не могут выйти из своей роли из-за страха самим стать жертвой или потерять репутацию, что ведет к неврозам, низкой самооценке, невозможности построить глубокий, доверительный контакт. А вырастая, очень часто бывшие агрессоры мучаются стыдом и виной, им сложно выстроить адекватные отношения с близкими.

Дети-агрессоры и игнорирующие травлю взрослые часто объясняют травлю «таким возрастом» или «дети так играют». Хотя с играми и шутками у травли есть значительные отличия. Когда люди шутят, должно быть смешно всем, а не только агрессорам. Жертва же в травле не только не смеется и не играет, а очень страдает, часто пытается остановить происходящее и не может. Это игнорирование протестов другого — насилие. А насилие никогда не может быть игрой, это важно останавливать. Травля не закаляет характер, она учит насилию. Либо я, либо меня. Других, намного более адекватных видов коммуникации, дети не видят и им не научаются.

Когда травля происходит, нужно реагировать. Детям — учиться спокойно отстаивать свои границы, говорить «стоп», «хватит», «это неприятно». Если они видят, что задирают не их, а другого ребенка, вмешиваться и спокойно, но твердо говорить, что сейчас происходит травля и это важно прекратить. Если не помогает и ситуация не разрешается, надо обращаться к взрослым — учителям, психологам, охраннику, нянечке, любому взрослому в школе. Это не ябедничество, это просьба о помощи и забота о своей безопасности.

Родителям же необходимо разговаривать со своими детьми, устанавливать доверительный контакт, интересоваться жизнью своего ребенка, а не только оценками. Стремиться к тому, чтобы ребенок хотел ходить в школу, и чутко реагировать, если его поведение меняется, если он часто болеет, если не хочет идти или говорить о школе в целом или о конкретных предметах. Всё это может говорить о том, что в школе ребенок не чувствует себя в безопасности.

Если ребенок постоянно теряет вещи, возможно, не он такой неосторожный и рассеянный, а вещи кто-то отнимает, крадет, портит, поэтому следует понаблюдать за ребенком и его компанией. Если на ребенке появляются синяки, царапины, следы и он не может объяснить, откуда они, на это стоит немедленно обратить внимание и сообщить школьному руководству, поговорить со школьным психологом и, возможно, обратиться к терапевту и в полицию.

Школьная травля — это тяжелая болезнь группы, в ней принимают участие разные стороны, и каждая играет свою важную роль: и жертва, и агрессор(ы), и поддерживающие его дети, и наблюдатели. Все участники находятся в непрерывном процессе взаимодействия, даже если со стороны кажется, что они не имеют отношения к тому, что происходит между агрессором и пострадавшей жертвой. То, как будет разворачиваться любой конфликт в школе, напрямую зависит от позиции вовлеченных взрослых и администрации школы. Если они будут бездействовать, к сожалению, это не пройдет само собой, но приведет к поломанным судьбам.

Для того чтобы школа стала местом комфортного пребывания ребенка, помогая гармоничному развитию его личности, необходимо, чтобы его обучение выстраивалось на основе прочных социальных связей и адекватных взаимоотношений. Спокойные, дружеские отношения в классе и чуткий к потребностям детей учитель часто оказываются намного важнее качества образования. Однако в современных реалиях не всегда выходит именно так.

Под школьной травлей понимают применение систематического физического, психологического и других видов негативного воздействия на конкретного ребенка со стороны других детей и подростков, а также учителей. Насилие в школе может быть скрыто от глаз. Или быть на виду, но восприниматься участниками и окружающими как относительная норма поведения.

Особенно тяжело ребенку справиться с психологическим насилием со стороны учителя в начальной школе, когда учитель является самым важным взрослым после родителей, так как он имеет огромное влияние на его становление как личности, на выбор манеры поведения и ценностей. Отношение учителя, его оценочное мнение крайне важны для любого младшего школьника, и, если учитель постоянно оценивает кого-то из группы как «плохого», дети этому верят и перенимают эту оценку автоматически.

Осведомленность, осознанность каждого участника ситуации, профилактика эмоционального выгорания ответственных за воспитание и образование взрослых, а также категорическое неприятие любого вида насилия как в целом, так и в каждой школе — вот то, что поможет построить адекватную среду для обучения и воспитания ответственных, здоровых и гармоничных личностей.

Вообще тема травли острая как никогда. Эту проблему мы разбирали на ежегодной крупнейшей конференции в сфере образования EdCrunch на сессии «Конфликт и буллинг: как распознать и остановить травлю в школе». После мероприятия ко мне подходили слушатели и задавали вопросы по теме травли и как с этим работать. Это прекрасный показатель готовности специалистов развиваться, расти в профессиональном плане, а также создавать нетоксичную и комфортную среду для детей.

Автор — клинический и кризисный психолог, лектор, тренер, медиатор, преподаватель психологии

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