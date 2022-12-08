Карта спецоперации на Украине 8 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС России высокоточным оружием уничтожили в Харьковской области более 90 польских наемников. Также российские военные ударами авиации и огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожили более 70 украинских военнослужащих на купянском направлении. На краснолиманском направлении продолжается наступление.

Конашенков также сообщил, что ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать на донецком направлении, в результате было уничтожено более 50 украинских военнослужащих. Российские войска отбросили на исходные позиции пытавшиеся атаковать силы ВСУ и на южно-донецком направлении.

Кроме того, ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ. В Харьковской области российские военные уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У». В ДНР ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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