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Карта спецоперации на Украине 8 декабря

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС России высокоточным оружием уничтожили в Харьковской области более 90 польских наемников. Также российские военные ударами авиации и огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожили более 70 украинских военнослужащих на купянском направлении. На краснолиманском направлении продолжается наступление.

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Конашенков также сообщил, что ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать на донецком направлении, в результате было уничтожено более 50 украинских военнослужащих. Российские войска отбросили на исходные позиции пытавшиеся атаковать силы ВСУ и на южно-донецком направлении.

Кроме того, ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ. В Харьковской области российские военные уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У». В ДНР ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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