Дистанционное обучение ввели в 21 школе Мурманской области

На дистанционное обучение перевели 85 классов в 21 школе Мурманской области. Среди учеников отмечается высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

По данным министерства образования и науки региона, причиной перехода на дистанционное обучение стало превышение порога заболеваемости. Отсутствует более 20% от списочного состава классов. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Вакцинацию против гриппа прошли 32,5% жителей Мурманской области. За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 23,3%.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 46,3 тыс. человек. Больше половины заболевших — дети.