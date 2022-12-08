Дистанционное обучение ввели в 21 школе Мурманской области
На дистанционное обучение перевели 85 классов в 21 школе Мурманской области. Среди учеников отмечается высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
По данным министерства образования и науки региона, причиной перехода на дистанционное обучение стало превышение порога заболеваемости. Отсутствует более 20% от списочного состава классов. Об этом сообщает ИА «Би-порт».
Вакцинацию против гриппа прошли 32,5% жителей Мурманской области. За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 23,3%.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 46,3 тыс. человек. Больше половины заболевших — дети.