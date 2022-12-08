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Американист назвал причину сомнений США в поставках вооружения на Украину

Американист Дудаков: сомнения США в поставках вооружения Киеву обусловлены нежеланием вступать в конфликт с РФ
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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В американском конгрессе понимают, что дальнейшее вливание средств в Украину может привести к втягиванию США в прямой конфликт с Россией. Об этом 8 декабря «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

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Таким образом он прокомментировал статью The Hill, в которой сообщалось, что в США увеличивается количество американцев, поддерживающих решение о сокращении помощи Украине. Обозреватель издания Дуглас Шоэн обеспокоился ростом пророссийских настроений и подчеркнул, что сторонников этой позиции становится всë больше среди обеих партий конгресса США.

«Никаких пророссийских взглядов там нет, есть только взгляды реалистичные, людей, которые не хотят дальнейшей эскалации в отношениях с ядерной державой — Россией, и поэтому не готовы дальше поставлять опасное высокотехнологичное оружие, которое может привести к втягиванию Америки напрямую в конфликт с Россией с непонятными последствиями», — сказал эксперт.

Дудаков отметил, что также на настроениях американского общества сказывается ситуация в экономике страны.

«Плюс к этому довлеет ситуация внутри самой Америки, связанная с экономическим кризисом, конституционным кризисом, который вынуждает уделять большее внимание решению внутренних проблем, нежели проблем внешней политики», — сказал он.

Накануне Дудаков сообщил «Известиям», что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны. По мнению эксперта, в перспективе давление общества на Вашингтон будет усиливаться с призывами сократить финансовое вливание в Украину.

Тогда же стало известно, что, согласно опросу The Chicago Council on Global Affairs, число американцев, которые считают, что США должны как можно скорее подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, составило 47%. Количество симпатий к России и Украине было равным, — по 26%.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о приближении Соединенных Штатов Америки к «красной линии» из-за помощи Киеву.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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