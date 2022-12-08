Производство российского электрогрузовика EVM Pro начнется в 2023 году

В следующем году в России планируют запустить серийное производство электрогрузовика EVM Pro. На транспорте можно будет развозить грузы на расстояния до 300 км. Электрокаром уже заинтересовались крупные маркетплейсы, Почта России и Газпром нефть. Кроме того, производитель «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» планирует расширить модельный ряд, передает телеканал «Известия». По словам гендиректора компании, в перспективе рассматривается малый класс, который включает в себя доставки с радиусом в 150-200 км..

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