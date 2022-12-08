ВС РФ уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

Российские войска за сутки ударом высокоточным оружием уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области. Об этом 8 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников», — сообщил он.

Также, по словам Конашенкова, в Харьковской области российские войска уничтожили ракетный комплекс «Точка-У».

Накануне он сообщал, что российские военнослужащие также поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

Ранее, 29 ноября, офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщал, что польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

Командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 26 ноября также рассказывал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большинство из них — поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

Еще в июле в Минобороны РФ заявляли, что на территорию Украины с начала специальной военной операции прибыли наемники более чем из 60 стран мира.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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