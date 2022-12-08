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Захарова заявила об игнорировании Киевом присутствия на ЗАЭС сотрудников МАГАТЭ

Захарова заявила, что киевский режим игнорирует присутствие на ЗАЭС сотрудников МАГАТЭ
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Киев цинично игнорирует присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС). Об этом 8 декабря на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинские власти, подстрекаемые их западными кураторами, уверенные в своей полной безнаказанности, цинично игнорируют присутствие на станции представителей МАГАТЭ», — сказала дипломат.

По ее словам, главной целью создания зоны безопасности вокруг станции остается гарантия предотвращения обстрелов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Захарова напомнила, что такие обстрелы могут привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями, о чем российская сторона неоднократно говорила.

Как добавила дипломат, публично комментировать обсуждаемые параметры защитной зоны вокруг станции неправильно. Это кропотливая работа экспертов, заключила она.

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Ранее, 6 декабря, представитель РФ Наталья Кармазинская заявила на заседании Генассамблеи ООН, что ВСУ с середины июля обстреливают ЗАЭС, создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами.

По ее словам, главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы, она привела атаки, которые были зафиксированы 19 и 20 ноября.

Тогда же Кармазинская заявила, что Москва согласна с предложением организовать зону безопасности у станциии и готова обсуждать детали. Данную инициативу предложил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам своего визита на станцию.

Главная цель этой зоны безопасности — предотвращение угроз ЗАЭС, возникающих вследствие непрекращающихся атак со стороны украинских националистов.

3 декабря глава МАГАТЭ сообщил, что отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. По его словам, обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Днем ранее он указал, что благодаря действиям сотрудников агентства соглашение о безопасной зоне вокруг ЗАЭС становится всё более и более приемлемым.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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