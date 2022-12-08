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Россиянам напомнили о правилах безопасности при установке новогодних гирлянд

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин предупредил об опасности новогодних электрогирлянд, а также перечислил другие правила их безопасного использования.

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«Нужно помнить, что не должно быть контактов с нагревательными приборами или с поверхностями, имеющими повышенную температуру. Не должно быть контактов с легковоспламеняемыми материалами, не нужно устраивать прямого контакта с ватой, бумажной мишурой и так далее», — рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

Специалист также призвал россиян оградить домашних питомцев от потенциального контакта с гирляндой во избежание пожароопасных ситуаций, потому что кошки и мелкие породы собак любят их грызть.

Он подчеркнул, что, если изделие предусмотрено для использования внутри сухих помещений, не должно быть никакого контакта с влажной средой.

«Соответственно, если есть растения на окнах, которые вы поливаете, и есть риск случайного пролития, рядом не должно быть гирлянд», — добавил Старостин.

По мнению специалиста, очень нехорошо, когда гирлянды вешают на окна в сочетании со шторами и занавесками.

Эксперт напомнил, что при использовании нескольких изделий не надо перегружать бытовую электросеть. Гирлянда должна быть включена в розетку либо напрямую, либо при использовании сертифицированного удлинителя.

Также он рассказал, что гирлянды, предназначенные для использования на открытом воздухе, имеют гораздо более высокую степень защиты и их можно использовать в закрытых помещениях.

«То есть они более универсальны и более безопасны. При монтаже данных изделий следует прежде всего прочитать инструкцию, которая должна прилагаться и быть на русском языке. Это даст основания полагать, что товар прошел сертификацию», — добавил он.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Москве к Новому году и Рождеству установят более 4 тыс. световых конструкций.

Специалисты используют для праздничного оформления города элементы, которые уже служили его украшением на праздниках в прошлые годы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Световые арки в ближайшее время начнут монтировать на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Газетном и Камергерском переулках, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий Мост. Кроме того, арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции.

Ранее, 18 ноября, опрос ВЦИОМа показал, что 70% россиян считают, что праздничное оформление улиц к Новому году необходимо сохранить, но покупать новые иллюминации и украшения не стоит. За покупку новых иллюминаций высказались 14% респондентов, а 12% — за полный отказ от украшения городских улиц, сообщает телеканал «360».

При этом 34% высказались за то, чтобы сделать оформление новогодних деревьев скромнее, передает RT.

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