Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
Армия
Минобороны сообщило о наступлении армии РФ на краснолиманском направлении
Мир
Захарова рассказала о планах США подогревать бои на Украине до конца 2025 года
Экономика
Минфин заявил о готовности вдвое нарастить мощности аффинажных заводов
Армия
Путин назвал героями всех бойцов на передовой
Мир
Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского опасным диктатором
Туризм
Почти 14 млн туристов посетили Москву с января по сентябрь
Мир
Песков указал на фактическое поощрение Берлином атак Киева по территории РФ
Мир
Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель о Минских соглашениях
Мир
Силуанов заявил о подготовке Москвой ответных мер на потолок цен на нефть
Мир
В Кремле заявили о существующих рисках терактов в Крыму со стороны Украины
Культура
Netflix выпустил документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Словесная эквилибристика

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев — о том, что МОК принял совершенно конкретную сторону в глобальном конфликте
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент МОК Томас Бах на этой неделе сделал несколько противоречивых или даже взаимоисключающих заявлений. Сначала он отметил, что «после консультаций было единогласно принято, что санкции против России и Белоруссии должны остаться в силе». А затем: «Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул, что представители всех стран должны участвовать в Олимпиаде-2024».

Вскоре после этого критики Баха удостоились организаторы Уимблдона, не допустившие на свой турнир российских и белорусских теннисистов. «Правительства не должны решать по политическим причинам, кто должен выступать в спортивных соревнованиях, ведь сегодня это Россия и Белоруссия, завтра другие страны, потом будут контрсанкции. Международный спорт просто исчезнет, поэтому мы должны работать над тем, чтобы оставаться объединяющей силой, защищать спортсменов от полной политизации спорта», — отметил глава МОК.

Бах пытается пройти по грани, с одной стороны демонстрируя приверженность идеалам спорта вне политики, а с другой — чтобы не попасть под огонь критики западных СМИ, которые давно подозревают немецкого фехтовальщика в симпатиях к России. Впрочем, слова — это всего лишь слова. А на деле мы видим, как МОК удерживает жесткий барьер на пути наших спортсменов на международные старты, и всем понятно, в чьих интересах это делается. Однако ради любопытства можно попытаться вникнуть и в логику Баха.

Глава МОК удивительным образом разделяет санкции (так он называет меры в отношении российских спортсменов — запрет на флаг и гимн и на проведение больших соревнований) и «защитные меры» (недопуск спортсменов на соревнования во имя «целостности спорта»). Последнее, видимо, предполагает профилактику инцидентов с бойкотами, невыдачей виз или с угрозами безопасностью в отношении членов спортивных делегаций из России и Белоруссии. При этом олимпийский босс строго предостерегает спортсменов от вмешательства в политику, почему-то приведя в качестве отрицательного примера именно россиян. «Мы видели российских спортсменов, показывающих знак Z, они были подвергнуты санкциям и были исключены из соревнований. Кто не уважает правила и дух спорта — не участвует», — сказал Бах.

Мысленные потуги олимпийского чемпиона Монреаля-1976 выглядели бы даже забавно, если бы речь не шла о судьбах тысяч российских спортсменов, тренеров и персонала наших сборных. После таких выступлений остается только один вопрос: а что, собственно, в сухом остатке? Когда нравственные и логические терзания международных чиновников с «санкциями» и «защитными мерами» закончатся и наши атлеты получат возможность вернуться в международную семью, которая вроде как вне политики?

Если под защитными мерами скрывается нежелание МОК и федераций вступать в жесткий конфликт с западными правительствами, которые тащат политику в спорт, то надо ждать, когда функционеры осмелеют? Но, с другой стороны, почему тем, кто «не уважает дух спорта», не место на соревнованиях, а тем, кто «разрушает его целостность», можно и дальше выступать под собственными флагами?

В словесную эквилибристику Баха был бы смысл вникать, если бы за ней крылось хоть что-то, кроме желания оправдать неспособность удержать нейтральность МОК на фоне политических катаклизмов. В 1980-х Хуан Антонио Самаранч сделал это, несмотря на политические бойкоты нескольких Олимпийских игр кряду. Тогда тоже пострадали множество спортсменов, но они стали жертвами волюнтаристских решений собственных правительств, а не МОК. Сейчас же начало отстранению спортсменов из России и Белоруссии положили именно рекомендации Баха.

Их можно называть защитными мерами, форс-мажором, заботой о благе спортсменов и целостности спорта. Но факт остается фактом: в глобальном конфликте МОК принял совершенно конкретную сторону. И, что бы сейчас ни рассказывал немецкий фехтовальщик, отрицать этот очевидный факт просто нелепо.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022