При желании президента Украины Владимира Зеленского боевые действия в зоне конфликта могут завершиться хоть завтра, и украинский лидер об этом знает. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании», — прокомментировал официальный представитель Кремля журналистам брифинге.

Накануне Зеленский в беседе с газетой Politico предположил, что в следующем году конфликт на территории страны закончится. Издание, в свою очередь, назвало президента Украины самым влиятельным человеком Европы. Тогда же тот отметил, что «украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время».

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация может занять длительное время.

5 декабря немецкий журналист Райнхард Лаутербах заявил, что Украина отвергает намеки Запада пойти на мирные переговоры с Россией, всячески пытаясь затянуть конфликт, так как имеет от этого выгоду. Журналист отмечает, что украинская сторона в таких условиях получает оружие и деньги практически в неограниченном количестве.

Ранее, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с телеканалом TF1 заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

До этого, 14 ноября, Макрон отмечал, что в ближайшее время необходимо увеличить дипломатические усилия для того, «чтобы стороны сели за стол переговоров». Прежде он призывал возобновить российско-украинский переговорный процесс на полях климатической конференции ООН в Египте 7 ноября.

12 ноября украинский политик Давид Арахамия предположил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом может возобновиться во второй половине 2023 года. Арахамия считает, что говорить о них можно тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в США. По его мнению, в преддверии выборов кандидаты захотят продемонстрировать населению значимые достижения, например, в дипломатической сфере.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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