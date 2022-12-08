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Эстония прекратит вещание телеканала «Дождь»

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Фото: РИА Новости/Алексей Ничукин
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В Эстонии с 8 декабря будет полностью прекращено вещание телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь»), сообщает 7 декабря издание Postimees.

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«В соответствии с уведомлением департаментом защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи <…> приостановят трансляцию телеканала «Дождь», — приводит портал слова менеджера по связям со СМИ телекомпании Elisa, одной из трех компаний, которые транслировали телеканал «Дождь» в Эстонии.

Ранее, 6 декабря, в Национальном совете по электронным СМИ (NEPLP) Латвии сообщили о том, что лицензия телеканала «Дождь» на вещание в стране аннулирована. Председатель ведомства Иварс Аболиньш сообщил, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

7 декабря стало известно, что Литва вслед за Латвией аннулировала лицензию на вещание у «Дождя».

Ранее, 1 декабря, в эфире «Дождя» в выпуске программы «Здесь и сейчас» телеведущий Алексей Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

После этого его уволили с работы, а Латвия инициировала процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, аннулирование лицензии «Дождя» на вещание ярко продемонстрировало ошибочность суждений о том, что где-то лучше, чем дома.

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