Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на трассе в Алтайском крае. Водитель иномарки скончался на месте.

Авария произошла утром 8 декабря на дороге Рубцовск — Барнаул. По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с машиной Kia Rio. Об этом сообщает altapress.ru.

38-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, скончался до приезда скорой помощи. Его 30-летняя пассажирка госпитализирована с различными травмами.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух машин в Тоцком районе Оренбургской области. Машина ЗАЗ «Шанс» столкнулась с «Газелью». Четыре человека погибли, один мужчина доставлен в больницу.