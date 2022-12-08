Около 46,3 тыс. жителей Свердловской области заболели ОРВИ за неделю

За минувшую неделю 46,3 тыс. жителей Свердловской области обратились к медикам с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Кроме того, зафиксировано 628 случаев внебольничной пневмонии.

Заболеваемость за неделю выросла на 24% и превышает средний многолетний уровень почти на 40%. В Роспотребнадзоре отмечают, что больше половины заболевших — дети. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Заболеваемость пневмонией среди детей выросла на 16,51%.

Неблагополучными по ОРВИ признаны Богдановичский, Асбестовский, Рефтинский городские округа, Чкаловский район Екатеринбурга и ЗАТО Свободный. В ходе лабораторных исследований выделены вирусы гриппа, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, обстановка по заболеваемости гриппом в нескольких регионах России характеризуется как напряженная. Случаи гриппа зафиксированы уже в 74 регионах.