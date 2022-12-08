Продажу алкоголя ограничат в Башкирии в новогодние праздники

Во время новогодних праздников в Башкортостане ограничат продажу алкоголя. Такие меры не коснутся заведений общепита.

В министерстве торговли и услуг республики сообщили, что с 3 по 5 января ограничения будут действовать с 17:00 до 10:00 следующего дня. Об этом пишет «МедиаКорСеть». 6 января продажу алкоголя ограничат с 17:00 до 23:00.

В остальные дни торговля будет осуществляться в обычном режиме — с 8:00 до 23:00. При этом бары и рестораны смогут реализовывать алкоголь в стандартном режиме на протяжении всех новогодних каникул.

Ранее сообщалось, что в Норильске предложили запретить продажу алкоголя после 20:00. Депутаты назвали причиной инициативы ухудшение криминогенной обстановки.