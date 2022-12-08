Почти 14 млн туристов посетили Москву с января по сентябрь

Москву посетили более 14 млн туристов с января по сентябрь 2022 года. Об этом председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов сообщил в четверг, 8 декабря.

«Мы видим, что Москва интересна, она может удивлять, может давать впечатления для каждого, кто приезжает», — сказал он.

Козлов уточнил, что летом город посетили около 6,2 млн туристов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 3 декабря, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о том, где можно встретить Новый год и провести праздничные выходные.

Так, специалисты подобрали по три российских и зарубежных направления. В первый список традиционно попала Москва. В столице для путешественников откроется масса развлечений: прогулки по Красной площади, где развернется праздничная ярмарка; катание на коньках в Парке Горького или на ВДНХ; посещение парка «Зарядье» или сада «Эрмитаж». Также россияне смогут познавательно провести время, посетив различные музеи, например Третьяковку и другие популярные галереи. Еще один интересный вариант досуга в столице — Московский планетарий.

29 ноября вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что самыми популярными направлениями для путешествий на Новый год по России являются Краснодарский край, Республика Татарстан и Москва.