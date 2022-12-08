Песков указал на фактическое поощрение Берлином атак Киева по территории РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 декабря заявил, что заявления правительства Германии о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обязаны действовать только на своих территориях в рамках самообороны, поощряют атаки на объекты российской инфраструктуры.

«Безусловно, поощряется. Безусловно, такие заявления продлевают весь этот тяжелый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее, 7 декабря, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство ФРГ убеждено в том, что Украина не обязана ограничивать свои действия рамками собственной территории.

В тот же день представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон никогда не призывал Киев наносить удары по территории России, добавив, что украинские власти вправе принимать такие решения самостоятельно. Кирби также добавил, что США предоставляли Украине вооружение только для того, чтобы Киев имел возможность защищаться, и не поощряли нанесения ударов по территории РФ.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что утром украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет военные действия с 2014 года. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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