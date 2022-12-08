Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель о Минских соглашениях

Признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью газете Die Zeit в том, что Минские соглашения были подписаны для предоставления украинской стороне времени на подготовку к военному противостоянию с РФ, — заявка на трибунал. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что сказала Меркель в своем интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что всё, что было сделано в 2014–2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга, 8 декабря.

7 декабря Меркель сказала в интервью для газеты Die Zeit, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее.

24 ноября бывший канцлер Германии подчеркнула в беседе с Der Spiegel, что перед тем как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России Владимиром Путиным.

14 октября бывший председатель правительства России Сергей Степашин раскрыл роль Меркель в Минских соглашениях, указав на то, что она подтолкнула Путина к их подписанию. Бывший премьер-министр отметил, что впоследствии президент РФ стал «более жестким» в отношении западных коллег. Также влияние на позицию Путина, по словам Степашина, оказало невыполнение договоров о нерасширении НАТО на восток и невооружении бывших стран Варшавского договора.

Минские соглашения были подписаны в 2014–2015 годах между представителями Украины, РФ и ОБСЕ. В них указывались основные меры для урегулирования ситуации в ЛНР и ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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