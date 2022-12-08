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Шольц заявил о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружением в ЕС

Шольц признал, что РФ не угрожает миру ядерным оружием, и заявил о готовности обсуждать контроль над вооружением
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Фото: flickr.com
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Россия не угрожает развязать ядерный конфликт, а власти ФРГ готовы обсуждать с российской стороной вопросы о контроле над вооружениями в Европе. Об этом 8 декабря заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

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По мнению Шольца, угроза ядерной эскалации якобы снизилась благодаря диалогу с властями КНР и странами G20.

«Шольц подчеркнул, что он готов вести переговоры с Россией. Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось», — сообщает радиостанция.

Ранее, 7 декабря, Владимир Путин указал, что угроза ядерной войны нарастает, однако Россия рассматривает такое оружие как средство защиты, как возможность ответного встречного удара. Путин подчеркнул, что Россия никому ядерным оружием не угрожала и тем более не передавала и не передает, но союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, если это потребуется.

В начале ноября на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

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