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Попова заявила о четырех российских вакцинах от гриппа

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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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В России к настоящему времени наработаны четыре различные вакцины от гриппа. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в четверг, 8 декабря, в эфире телеканала «Россия 24».

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«Это четыре разные вакцины российские, все эффективны, сегодняшнее исследование вируса показывает, что защита, которая формируется после вакцины, защищает и от вируса гриппа, защищает от тяжелого течения», — сказала она.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день привита уже половина совокупного населения России, сообщает телеканал «Звезда». Попова назвала это достаточно высоким показателем и добавила, что практически вся вакцина уже использована.

«Осталось там ее не больше 3% от всего объема, который был наработан, в разных регионах эти остаточки есть. Но я уверена, что до конца недели она будет использована вся», — подчеркнула она.

Также руководитель Роспотребнадзора рассказала, что грипп регистрируется уже в 74 субъектах, передает RT. Она призвала россиян привиться от гриппа на этой неделе, так как на следующей это будет несвоевременно.

Она уточнила, что за прошлую неделю в России более 1,2 млн человек заболели ОРВИ и гриппом.

«Этот грипп неприятный, я уже сказала, и чреват серьезными осложнениями. К сожалению, это так, и мы видим прирост за прошедшую неделю почти 23%. <...> Это увеличение количества заболевших гриппом за прошлую неделю, заболели более 1,2 млн человек», — сообщила руководитель ведомства.

Накануне в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи заявили «Известиям», что предварительные результаты первой стадии клинических испытаний назальной вакцины против самых распространенных в последние годы штаммов гриппа будут опубликованы уже через три месяца. Вакцина получила название «ГамФлюВак-Квадри».

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что она будет эффективна и против свиного гриппа, и против других штаммов, сообщает телеканал «360».

29 ноября доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал «Известиям», что текущий подъем заболеваемости гриппом в России обусловлен тремя основными факторами. Во-первых, большое количество людей, которые заболели сейчас, не были привиты.

Второй фактор связан с тем, что в 2020–2021 годах люди продолжительный период времени были в изоляции, носили средства индивидуальной респираторной защиты, из-за чего не сформировалась естественная иммунная прослойка. И третье — это ежегодные колебания заболеваемости гриппом.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января.

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