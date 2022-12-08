Директора Благовещенской ТЭЦ накажут за нарушения

В работе Благовещенской ТЭЦ выявили нарушения. Проверку проводила городская прокуратура в связи с частыми обращениями граждан. СП «Благовещенская ТЭЦ» присвоен статус Единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с законодательством на ТЭЦ утвержден температурный график качественного регулирования отпуска тепла на отопительный сезон 2022–2023 годов. Однако проверка показала, что начиная с 1 декабря организация снижала параметры теплоносителя.

Так, 3 декабря температура на улице была –23 градуса. По нормам при таких показателях температура горячей воды в трубопроводе должна быть не менее 103,8 градуса. Но в период с 03:00 до 06:00 температура воды была от 94 до 96 градусов.

Такие же отклонения были и в другие временные отрезки, что повлияло на температуру в квартирах жителей города.

По результатам проверки директору ТЭЦ внесено представление. Устранение нарушений контролирует надзорное ведомство, сообщает ИА PriamurMedia.

Ранее, 7 декабря, мэр города Олег Имамеев назвал работу ТЭЦ неудовлетворительной. Он отметил большое количество жалоб на температуру в квартирах, которая не соответствует нормативам. По его мнению, организация провела недостаточную работу по подготовке к морозам, отмечает Амурская служба новостей.

Единую теплоснабжающую организацию создали на базе Благовещенской ТЭЦ в 2021 году. Городские власти посчитали, что появление такой организации решит проблему бесхозных сетей.