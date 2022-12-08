Врач назвала симптомы аллергии на холод

Холодовая аллергия характеризуется появлением зуда, жжения, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отеки кожи и подкожной клетчатки. Об этом 8 декабря изданию «Газета.Ru» сообщила аллерголог-иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD Светлана Билибина.

Эти симптомы, по ее словам, проявляются в основном на открытых участках тела через несколько минут после контакта с холодными воздухом или водой. Впрочем, высыпания и отеки могут проявляться и в местах, где кожа не подвергалась воздействию холода.

Билибина отметила, что холодовая аллергия чаще всего возникает у людей в возрасте 18–30 лет.

Для профилактики заболевания врач порекомендовала избегать холода, носить теплую одежду, обрабатывать открытые участки кожи защитным кремом, употреблять теплую пищу и напитки либо переезжать в более теплый климат. Также она допустила применение антигистаминных препаратов второго поколения перед очевидным воздействием холода.

Ранее, 30 ноября, врач аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина рассказала «Известиям», что осенью и зимой зачастую обостряется аллергия на холод. По ее словам, это достаточно редкое явление: в основном от нее страдают женщины, при этом чаще в молодом возрасте, примерно 18–25 лет, преимущественно из холодных регионов.