Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе
Мир
В Монголии на фоне протестов задержали подозреваемых в хищениях угля
Наука
В России создан «растущий» вместе с ребенком экзоскелет
Экономика
В Минэнерго отрицают серьезные последствия для России из-за потолка цен на нефть
Общество
В деле экс-начальника ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток
Мир
Шольц заявил о планах создать противоракетный щит при участии стран ЕС
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали напряженной обстановку по заболеваемости гриппом
Общество
МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди
Общество
Мошенники стали звонить россиянам с номеров Турции, Казахстана и Ирана
Мир
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии
Армия
ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении
Общество
В Донецке в пяти обесточенных из-за обстрелов ВСУ шахтах находятся 186 горняков

Врач назвала симптомы аллергии на холод

Врач Билибина назвала симптомы аллергии на холод
0
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холодовая аллергия характеризуется появлением зуда, жжения, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отеки кожи и подкожной клетчатки. Об этом 8 декабря изданию «Газета.Ru» сообщила аллерголог-иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD Светлана Билибина.

Зимний спад: какие болезни беспокоят в холода
Врачи рассказали, можно ли спастись от переломов и простуд

Эти симптомы, по ее словам, проявляются в основном на открытых участках тела через несколько минут после контакта с холодными воздухом или водой. Впрочем, высыпания и отеки могут проявляться и в местах, где кожа не подвергалась воздействию холода.

Билибина отметила, что холодовая аллергия чаще всего возникает у людей в возрасте 18–30 лет.

Для профилактики заболевания врач порекомендовала избегать холода, носить теплую одежду, обрабатывать открытые участки кожи защитным кремом, употреблять теплую пищу и напитки либо переезжать в более теплый климат. Также она допустила применение антигистаминных препаратов второго поколения перед очевидным воздействием холода.

Ранее, 30 ноября, врач аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина рассказала «Известиям», что осенью и зимой зачастую обостряется аллергия на холод. По ее словам, это достаточно редкое явление: в основном от нее страдают женщины, при этом чаще в молодом возрасте, примерно 18–25 лет, преимущественно из холодных регионов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022