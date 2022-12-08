Китайский рынок новых авто снизился в ноябре на 9,5%

Продажи новых автомобилей в Китае снизились в ноябре 2022 года на 9,5% по сравнению с показателями 2021 года. Во всем виноваты ковидные ограничения, сообщило 8 декабря агентство Bloomberg.

Согласно данным китайской ассоциации легковых автомобилей (РСА), продажи в ноябре текущего года составили всего 1,67 млн единиц авто. Статистики объясняют такую цифру строгим подходом страны к COVID — покупателям не позволяли посещать автосалоны.

Между тем продажи машин на новых источниках энергии, включая электромобили и гибриды, выросли на 58,2%, или на 598 тыс. штук. Это произошло благодаря усилиям местного автогиганта BYD Co. и американской Tesla Inc. BYD отгрузила в ноябре 230 427 единиц электрокаров, а Tesla установила рекорд — 100 291 электромобиль.

Аналитики считают, что автомобильной промышленности Китая мешает подход страны к COVID Zero, от которого официальные лица только недавно начали отходить. Агентство отметило, что в течение большей части последних трех лет власти изолировали часть страны, вынуждая людей помещаться в карантинные лагеря COVID, подвергая значительную часть населения массовому тестированию.

Такие компании, как Volkswagen AG и Honda Motor Co., были вынуждены приостановить местное производство, поскольку сотрудники застряли дома, а необходимые компоненты не попали на заводы. Отмечается, что сбои в цепочке поставок коснулись почти каждой автомобилестроительной фирмы.

Вместе с тем эксперты предполагают, что продажи автомобилей в Китае вырастут в декабре текущего года. В PCA ожидают, что продажи машин на новых источниках энергии в конце 2022 года достигнут 6,5 млн авто на электротяге.

6 декабря столичные власти рассказали, что на заводе «Москвич» до конца текущего года соберут около 200 электромобилей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В 2023 году предприятие выпустит примерно 10 тыс. электромобилей. Что касается городского транспорта на электротяге, то, по мнению специалиста, в январе 2023 года будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов — по 500 машин в 2023 и 2024 годах, с контрактом жизненного цикла, который рассчитан на 15 лет.