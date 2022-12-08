В Донецке в пяти обесточенных из-за обстрелов ВСУ шахтах находятся 186 горняков

Пять шахт остались без электроэнергии в Донецке из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в четверг, 8 декабря. Под землей в настоящее время находятся 186 горняков. Об этом рассказали в министерстве угля и энергетики ДНР.

«В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 10:41 было обесточено пять угледобывающих предприятий. <…> Начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет», — информирует ведомство в своем Telegram.

Дополняется, что в 11:05 было восстановлено напряжение уже на четырех угледобывающих предприятиях.

«Пока что без электроэнергии шахта имени А.Ф. Засядько», — говорится в сообщении.

Тем временем частично обесточены Петровский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Днем ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о пожаре на складе с серой после обстрела боевиками ВСУ химзавода «Стирол» в городе. Угрозы жизни и здоровью жителей не было.

Украинские боевики на протяжении нескольких дней ведут массированные обстрелы территории ДНР. Под ударом, в частности, центральные районы Донецка, Горловка и другие населенные пункты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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