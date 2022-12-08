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Reuters: Узбекистан отказался от инициативы газового союза с Россией и Казахстаном

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Власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном. Об этом 7 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова.

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«Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союз», — сказал чиновник.

По его словам, велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет «технический контракт».

Мирзамахмудов добавил, что Узбекистан не станет соглашаться «на политические условия» для получения природных ресурсов.

«Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. <...> Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае нет», — отметил он.

При этом Узбекистан испытывает острую нехватку газа. В связи с этим в регионах проводятся плановые отключения электроэнергии. Кроме того, в Ташкенте и областях Ферганской долины временно приостановлена работа автомобильных газовых заправок, в остальных регионах страны их деятельность ограничена.

Ранее, 29 ноября, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.

Встреча Путина и Токаева состоялась накануне в Москве. Токаев, в частности, заявил, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике. Он также счел необходимым ускорение модернизации логистических цепочек двух стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь добавил, что инициатива о создании газового союза еще будет оформляться и обсуждаться.

На следующий день пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай пояснил, что главы государств посчитали необходимым провести детальные переговоры по данной теме при участии экспертов трех стран.

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