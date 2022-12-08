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Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Отмечается, что документ был разработан по поручению главы государства.

«Неотъемлемой чертой уголовно-исполнительной политики в Белоруссии является проявление гуманизма к лицам, отбывающим различные виды уголовных наказаний. Одной из форм реализации данного принципа является амнистия», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы Лукашенко.

Как сообщается, под амнистию попали лица, совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких. Это в том числе несовершеннолетние, беременные женщины, лица, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды I и II групп и некоторые другие категории граждан.

Ожидается, что в ходе амнистии будет освобождено около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы 1,6 тыс. Кроме того, еще около 4 тыс. осужденных срок наказания будет сокращен на год.

10 ноября сообщалось, что законопроект об амнистии приняла в двух чтениях нижняя палата парламента Белоруссии. Тогда глава МВД Белоруссии Иван Кубраков объяснил, что законопроект коснется 8495 человек, а его реализация займет полгода.

Законопроект был направлен в парламент в начале октября. До этого он был рассмотрен на совещании у главы государства. Генпрокурор страны Андрей Швед пояснял, что амнистия не коснется граждан, осужденных за экстремистские и террористические преступления.

Нынешняя амнистия станет уже 17-й по счету в Белоруссии. Предыдущая прошла в мае 2020 года в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

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